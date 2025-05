Z pomocy pełnomocnika może skorzystać osoba, która będzie głosować w Polsce, ma skończone 60 lat (lub osiągnie ten wiek najpóźniej w dniu wyborów) lub też ma skończone 18 lat i orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Reklama

Są też przeszkody, które nie pozwalają na ustanowienie pełnomocnika. Nie mogą tego zrobić osoby głosujące w odrębnym obwodzie głosowania (utworzonym np. w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym), a także obwodzie za granicą i na polskim statku morskim. Z tej metody oddania głosu są też wykluczone osoby, które zgłosiły wniosek o głosowanie korespondencyjne.



Kto może być pełnomocnikiem

Pełnomocnik musi natomiast być osobą posiadającą prawo wyborcze oraz spełniać określone warunki. Nie może wchodzić w skład komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, być mężem zaufania lub kandydatem w wyborach. Co więcej, taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania: