- Gdybyśmy chcieli być przyłączeni do jakiejś większej gminy, czy to Supraśla, czy Białegostoku, to pewnie nie podjęlibyśmy działań podziałowych. Mieszkańcy absolutnie nie chcą być przyłączeni do większego miasta – zapewnia Katarzyna Todorczuk, wójt gminy Grabówka na Podlasiu. Todorczuk przez 20 lat walczyła o utworzenie gminy. 16 marca wygrała przedterminowe wybory, pierwsze w nowo utworzonej jednostce samorządu. Uzyskała 53,5 proc. głosów. W sobotę złożyła ślubowanie, a od poniedziałku rozpoczyna swoje urzędowanie.