W poniedziałek 29 czerwca dr Emil Jędrzejewski, były ordynator Oddziału Chirurgii w Szpitalu Południowym przez kilka godzin składał zeznania w sprawie nieprawidłowości i błędów medycznych, do których miało dochodzić w Warszawskim Szpitalu Południowym w czasie, kiedy koordynatorem SOR był Dawid Kacprzyk. Protokół z jego zeznań liczy 29 stron.

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Pełnomocnik lekarza sygnalisty: „Sprawa jest poważna i miejscami szokująca”

Jak powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską pełnomocnik dr. Emila Jędrzejewskiego, po ponad dziewięciogodzinnym przesłuchaniu prokuratura dysponuje już „szczegółowymi informacjami pozwalającymi na prowadzenie dalszych czynności”. Według niego z zeznań wynika, że sprawa jest miejscami szokująca.

– Bardzo chciałbym przedstawić opinii publicznej to, czego dowiedziałem się w toku tego przesłuchania, bo sprawa jest poważna i miejscami szokująca. Mam jednak prawny obowiązek zachowania tajemnicy śledztwa oraz tajemnicy zawodowej, dlatego o szczegółach niestety nie opowiem – przekazał portalowi mec. Tomasz Jendrasiak.

Jak wyglądało przesłuchanie dr. Emila Jędrzejewskiego?

Pełnomocnik dr. Emila Jędrzejewskiego opowiedział także o kulisach poniedziałkowego przesłuchania.

– Przesłuchanie przebiegało już w normalnych warunkach. Było rejestrowane, odbywało się w klimatyzowanym pomieszczeniu, zapewniono wodę i krótkie przerwy. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami – powiedział WP mec. Jendrasiak.

Podkreślił również, że różniło się ono od pierwszej próby przesłuchania lekarza, podczas której dr Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania śledczych, tłumacząc, że nie chce składać zeznań bez obecności pełnomocnika. Jak zaznacza mec. Jendrasiak, świadek miał do tego prawo.

– Nie umiem milczeć, kiedy widzę, że ktoś próbuje ujawnić i nagłośnić nieprawidłowości, a spotyka się z ostrą krytyką czy próbami podważania jego wiarygodności, bo wniósł o odroczenie swojego przesłuchania i konsekwentnie nie pozwolił na pogwałcenie jego prawa do ustanowienia pełnomocnika – przekonuje mec. Tomasz Jendrasiak.

Mec. Jacek Dubois broni Dawida Kacprzyka. „Do niczego się nie przyznał”

Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym reprezentuje znany adwokat mec. Jacek Dubois. Jak powiedział w programie „Pytanie dnia” w TVP Info, jego zdaniem Dawid Kacprzyk „padł ofiarą sygnalisty, który jest totalnie niewiarygodny, który był z nim w konflikcie”.

Podkreślił także, że jego klient dokonując korekty faktur i zwrotu 500 tys. zł nie przyznał się tym samym do winy, a jedynie zajął pewne stanowisko, by rozwiać wszystkie wątpliwości.