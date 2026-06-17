Dziś w procesie miał zeznawać biegły sądowy, ale nie pojawił się na sali rozpraw. W związku z tym sędzia nie zamknął przewodu. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 13 lipca. Dopiero wówczas, po wysłuchaniu biegłego, mogą zostać wygłoszone mowy końcowe.

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Zeznawał ostatni świadek. Obawia się zemsty

W środę udało się natomiast przesłuchać ostatniego świadka – Sarę S., która w chwili wypadku była pasażerką Volkswagena Arteona, którym kierował Żak. Oprócz niej i Żaka w samochodzie byli jeszcze Adam K., Maciej O. i Paulina K., ówczesna partnerka Żaka, która także została poważnie ranna. Sara S. zeznała, że oskarżony groził jej po wypadku.

Na czas zeznań Sary S. Łukasz Żak i pozostali oskarżeni z uwagi na złożony przez kobietę wniosek musieli opuścić salę rozpraw. Kobieta już wcześniej zeznawała przed sądem i zmieniała zeznania, tłumacząc to obawą zemsty ze strony głównego oskarżonego.

Kobieta podkreśliła, że bardzo żałuje, że po wypadku nie poinformowała żadnych służb - Powinnam zadzwonić na policję. (...) Byłam wtedy bardzo zestresowana - mówiła.

Wskazała m.in., że po wypadku Żak mówił, że jego dziewczyna, która również podróżowała z nim samochodem, nie żyje. Miał też rozmawiać o tym, że „odj...ł typa”.

Sara S. twierdzi też, że po wypadku Łukasz Żak miał grozić jej i partnerowi. - Powiedział, że mamy się zamknąć, bo zaraz weźmie nóż - stwierdziła.

Odniosła się również do prędkości samochodu, który miał prowadzić Żak. - Ostatnia prędkość, jaką zauważyłam na liczniku, to 171 km/h, a 191 km/h po wypadku powiedział mi partner - zaznaczyła.

Co stało się na Trasie Łazienkowskiej 15 września 2024 r.

Do wypadku doszło ok. godz. 1:30 w nocy z soboty na niedzielę na Trasie Łazienkowskiej. W tył jadącego w kierunku Pragi osobowego forda, którym podróżowały cztery osoby, wbił się z dużą prędkością Volkswagen Arteon. W wypadku zginął jeden z pasażerów forda, 37-letni ojciec rodziny. Matka, która prowadziła samochód oraz ośmioletnia dziewczynka i czteroletni chłopiec, zostali ranni.

Arteonem jechało pięć osób: dziewczyna Żaka, Paulina K. (również ranna w wypadku), i jego znajomi: Adam K., Maciej O. i Sara S. Chwilę po wypadku Cuprą Formentor dojechał do nich jeszcze Kacper K. z pasażerami: Damianem J. i Mikołajem N. Ci ostatni podeszli do rozbitego arteona i z Maciejem O. popychali Łukasza Żaka w stronę zjazdu z trasy, krzycząc: „Sp….., uciekaj!”. Zarejestrowało to nagranie jednego ze świadków.

Proces ws. wypadku na Trasie Łazienkowskiej trwa już rok

Zaraz po wypadku Łukasz Żak wyjechał z Polski. Zgłosił się na policję w Niemczech, skąd został następnie sprowadzony do Polski i usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ucieczki z miejsca i złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 30 lat więzienia.

Proces w tej sprawie ruszył w czerwcu 2025 r. w Sądzie Rejonowym Warszawa-Śródmieście. Oprócz Łukasza Żaka (jest zgoda sądu na podanie nazwiska) na ławie oskarżonych zasiadło jego sześciu kolegów. Sprawa jednego z nich – Kacpra D. - została wyłączona do odrębnego procesu.

Prokuratura zarzuciła im m.in. utrudnianie postępowania karnego poprzez pomoc w uniknięciu odpowiedzialności karnej Łukaszowi Żakowi, nieudzielenie pomocy osobom znajdującym się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na rozprawie 28 maja przedstawiono opinię biegłych na temat możliwej zawartości alkoholu w organizmie Łukasza Żaka. Z wyliczeń specjalistów wynikało, że przy wadze 103 kilogramów i wzroście 185 centymetrów oraz przy napełnieniu 40-mililitrowego kieliszka 40-procentowym alkoholem, maksymalne stężenie w czasie wypadku wyniosłoby w przedziale od 1,1 do 1,4 promila.