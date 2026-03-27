Warszawa, 26.02.2026. Prezydent RP Karol Nawrocki na sali obrad Sejmu
Dziś Sejm bezskutecznie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta pod ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania karnego – za odrzuceniem opowiedziało się 244 posłów, czyli o 20 za mało, by osiągnąć konstytucyjną większość 3/5 głosów. Tymczasem, jak poinformował z mównicy sejmowej szef Kancelarii Prezydenta RP, Karol Nawrocki skierował do parlamentu własny projekt ustawy.
Weto Karola Nawrockiego pod kontrowersyjną ustawą zmieniającą kodeks postępowania karnego wzbudziło emocje w środowisku kibicowskim.
Karol Nawrocki odmówił podpisania Ustawy z z dnia 27 lutego 2026 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 1600). Jak stwierdził wówczas prezydencki rzecznik, decyzja o wecie nowelizacji procedury karnej została podjęta „z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością”. Zaznaczono wówczas, że pojedyncze rozwiązania oceniane pozytywnie nie przeważają faktu, iż w ustawie znalazł się szereg szkodliwych przepisów.
Ustawa zakłada osłabienie możliwości prokuratora – m.in. likwidację instytucji tzw. wiążącego sprzeciwu prokuratora, pojawiającej się przykładowo przy zmianie tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe (art. 257 § 3 k.p.k.), możliwości zastosowania listu żelaznego (art. 281 k.p.k.) czy wyłączenia jawności rozprawy (art. 360 § 2 k.p.k.). Kolejne przepisy w nowej wersji ustawy ograniczałyby możliwość stosowania tymczasowego aresztowania. Nowelizacja zakładała obowiązek zwolnienia zatrzymanego, jeśli w ciągu 24 godzin nie doręczono mu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu i zakaz ponownego zatrzymania tej samej osoby na podstawie tych samych faktów i dowodów (art. 248 par. 2 i 3 kpk). Pojawił się w niej także zakaz stosowania tymczasowego aresztowania, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat (art. 259 par. 3 kpk) oraz ograniczenie przedłużania aresztu na okres dłuższy niż 12 miesięcy (art. 263 par. 2 kpk).
Ustawa przesądzała także o nielegalności tzw. owoców zatrutego drzewa – korzystania przez śledczych z nielegalnie zdobytych dowodów – oraz odbierała prokuratorowi decyzyjność w sprawie art. 60 Kodeksu karnego. Ten ostatni zakłada łagodniejsze traktowanie sprawcy przestępstwa, który ujawni „wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne okoliczności jego popełnienia”.
Zawetowanie powyższych przepisów spotkało się ze szczególnym niezadowoleniem w środowisku kibiców. Ci z nich, którzy często wchodzą w konflikt z prawem, liczyli na podpis pod korzystnymi dla podejrzanych rozwiązaniami.
Weto Karola Nawrockiego pod kontrowersyjną ustawą zmieniającą kodeks postępowania karnego wzbudziło emocje w środowisku kibicowskim. Na których roz...
Jednym z głównych argumentów przeciwko nowelizacji było podniesienie do 2 lat pozbawienia wolności maksymalnej kary, na jaką może być skazany sprawca przestępstwa, by możliwe było zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Tymczasem tego typu przestępstwem jest internetowa pedofilia z art. 200a par. 2 kpk.
„Na gruncie rządowej propozycji przedłożonej Panu Prezydentowi wobec takiej osoby nie można byłoby zastosować tymczasowego aresztowania, ponieważ przewidziana kara sięga do 2 lat pozbawienia wolności. Jak inaczej to nazwać, jeśli nie ochroną pedofilów?” – stwierdził wówczas Bogucki.
Duże wątpliwości m.in. w środowisku prokuratorów budziła z kolei proponowana w ustawie nowa definicja podejrzanego. Zakłada ona, że status podejrzanego przysługuje nie od momentu postawienia zarzutów, a już od chwili podjęcia pierwszych czynności przez organy ścigania – jak podkreślał szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, taka zmiana prowadziłaby do ogromnych kosztów po stronie Skarbu Państwa.
Wersja ustawy przygotowana przez środowisko prezydenta trafiła do Sejmu. Nie są jeszcze znane jej szczegóły.
