Sąd zdecydował ws. aresztu dla Dariusza Mateckiego

Dariusz Matecki (zgodził się na ujawnianie nazwiska i wizerunku) został zatrzymany przez ABW w piątek, 7 marca. Prokurator przedstawił mu zarzuty popełnienia sześciu przestępstw. Przesłuchany w charakterze podejrzanego poseł nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych zarzutów. Jak informował wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak, wyjaśnienia są w dużej części sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.