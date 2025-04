Minister zwrócił uwagę, że po raz pierwszy we współczesnej historii polskiego wymiaru sprawiedliwości sąd zawiesił postępowanie wykonawcze wobec osoby skazanej na karę dożywotnego pozbawienia wolności ze względu na stan jej zdrowia.

Sprawa Ryszarda Cyby ujawniła systemowy problem

„Dzięki współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia zadbaliśmy o to, by będący w stanie zaawansowanej demencji Ryszard Cyba nie był dla nikogo zagrożeniem. Jednocześnie dopilnowaliśmy, by trafił do placówki, która jest odpowiednio wyspecjalizowana biorąc pod uwagę skomplikowany stan zdrowia skazanego” - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie MS.

Zdaniem ministra sprawa Cyby pokazała „systemowy problem": brak rozwiązań dla szczególnej kategorii skazanych znajdujących się na styku trzech obszarów odpowiedzialności władz publicznych: wymiaru sprawiedliwości (w tym sądów, prokuratury i Służby Więziennej), systemu opieki zdrowotnej oraz systemu opieki społecznej.

"W przypadku skazanych za najcięższe przestępstwa potrzebne są rozwiązania, które doprecyzują kwestie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, izolacji osób mogących stwarzać zagrożenie, właściwego przepływu informacji, a także współpracy poszczególnych instytucji publicznych” - podkreślił minister.