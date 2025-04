Spalenie flag na Westerplatte. Wandal się przyznał

4. kradzieży z włamaniem do przyczepy gastronomicznej i uszkodzenie drzwi o wartości 10.000 zł skąd dokonał zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci gotówki w kwocie 50 zł, czym działał na szkodę ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k.,

5. usiłowania kradzieży z włamaniem do przyczepy gastronomicznej i uszkodzenie drzwi o wartości 4.000 zł na szkodę ustalonego pokrzywdzonego, tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 279 § 1 k.k. w zb. z art. 288 § 1 k.k.

Czytaj więcej Historia Polski Jak będzie wyglądało Westerplatte Gmach główny muzeum znajdzie się pod ziemią, będzie do niego można wejść przez szczelinę.

- Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, z których wynika, że w inkryminowanym czasie był nietrzeźwy. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Sopocie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy – przekazał prok. Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Śledztwo pozostaje w toku - dodał.

Przestępstwo z art. 137 § 1 k.k. (niszczenie znaków państwowych) zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do roku. Przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. (niszczenie, uszkodzenia rzeczy) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Przestępstwo z art. 279 § 1 k.k. (kradzież z włamaniem) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.