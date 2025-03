Prok. Nowak poinformował też, że Prokuratura Okręgowa opublikuje protokół przesłuchania Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i członkini zarządu spółki Srebrna zmarła w sobotę 15 marca z nieznanej przyczyny. Kilka dni wcześniej Skrzypek była przesłuchiwana w sprawie spółki Srebrna i inwestycji „dwie wieże” przez prokurator Ewę Wrzosek. Jarosław Kaczyński obwinia za zgon Barbary Skrzypek prokuraturę.

- Niektóre osoby obciążają prokuraturę za śmierć pani Barbary Skrzypek. Prokurator Generalny Adam Bodnar wyraża zdecydowany sprzeciw wobec formułowaniu takich wypowiedzi dotyczących związku pomiędzy śmiercią pani Barbary Skrzypek a czynnością jej przesłuchania w charakterze świadka - mówiła rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak.

Dziś rano rzecznik prasowy warszawskiej prokuratury regionalnej prokurator Mateusz Martyniuk przekazął PAP, że prokurator regionalny podjął decyzję o przekazaniu postępowania w sprawie śmierci Barbary Skrzypek do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Wczoraj taką decyzję zapowiadał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba. - Zależy nam, aby nie było żadnych wątpliwości co do bezstronności prokuratury – mówił.

