Mec. Gotkiewicz opisał prezydentowi Dudzie okoliczności przesłuchania Barbary Skrzypek

O godzinie 16.00 w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z pełnomocnikiem Barbary Skrzypek, adwokatem Krzysztofem Gotkowiczem. "Omówione zostały okoliczności przedstawione w wydanym wcześniej oświadczeniu mec. Gotkowicza, który opisał okoliczności przesłuchania śp. Barbary Skrzypek, w tym brak zgody prokuratury na dopuszczenie do tego przesłuchania pełnomocnika świadka" - brzmi lakoniczny komunikat wydany po spotkaniu.

Gotkiewicz opublikował na X oświadczenie, w którym przekazał, że „12 marca 2025 r. o godz. 9.45 stawił się z panią Barbarą Skrzypek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, jako pełnomocnik świadka w tzw. sprawie dwóch wież”. Jeszcze na korytarzu prokurator prowadząca przesłuchanie tj. Ewa Wrzosek, odmówiła dopuszczenia Gotkiewicza do czynności.

„Następnie po wejściu do gabinetu uzasadniłem potrzebę uczestnictwa adwokata jako pełnomocnika. Między innymi wskazałem na zły stan zdrowia świadka oraz obecność dwóch pełnomocników zawiadamiającego, co dodatkowo mogło być odczytywane przez świadka jako element presji. Po mojej wypowiedzi pani Barbara Skrzypek również osobiście przedstawiła swoje problemy zdrowotne. Po kolejnej odmowie prokuratora, nie dopuszczony do czynności przesłuchania, ok. godz. 10.30 opuściłem gabinet prokuratora” -n czytamy w oświadczeniu podpisanym mec. Gotkowicza.