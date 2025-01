Zapadł kolejny wyrok w sprawie organizacji urodzin Adolfa Hitlera

Wiosną 2017 roku kamery programu „Superwizjer” TVN zarejestrowały, jak członkowie stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” biorą udział w obchodach 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera, w lesie koło Wodzisławia Śląskiego. Reportaż, który wstrząsnął opinią publiczną w Polsce, przedstawiał efekty przeniknięcia do stowarzyszenia dziennikarzy. Na nagraniach ukazano m.in. toasty „za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę" w wykonaniu ludzi w mundurach Wehrmachtu, „ołtarzyk" ku czci Hitlera, a także częstowanie tortem z motywami flagi III Rzeszy. Po emisji zatrzymano przewodniczącego stowarzyszenia i sześcioro członków. Wszyscy usłyszeli zarzut publicznego propagowania nazistowskiego ustroju państwa.



Sąd o urodzinach Hitlera: takie zachowanie to nie jest zabawa

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w maju 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. Za m.in. publiczne propagowanie nazizmu sąd skazał pięciu mężczyzn i kobietę na kary pozbawienia wolności od 3 do 12 miesięcy w zawieszeniu. Prokuratura domagała się natomiast kar bezwzględnego więzienia, od ośmiu miesięcy do roku i czterech miesięcy więzienia.

W czerwcu ubiegłego roku wyrok dla pięciorga oskarżonych o świętowanie urodzin Hitlera w lesie niedaleko Wodzisławia Śląskiego podtrzymał Sąd Okręgowy w Rybniku.



- Sąd odwoławczy stoi na stanowisku, że takie zachowanie to nie jest zabawa, to nie jest żart, to nie jest żaden happening. Pozdrowienie poprzez podniesienie prawej ręki, taki gest hajlowania, jeszcze w naszym kręgu kulturowym kojarzy się jednoznacznie z nazistowskimi Niemcami i III Rzeszą, a ten salut wykonywany w otoczeniu flag III Rzeszy musi być traktowany jako afirmacja tej ideologii – mówiła podczas rozprawy sędzia Aleksandra Odoj-Jarek.

Mateusz S. skazany za propagowania nazistowskiego ustroju państwa

Jednocześnie sąd dopatrzył się błędów procesowych w przypadku Mateusza S. Wskazano, że z powodu nieobecności na czterech terminach rozprawy żadnego z trzech obrońców z wyboru, zaistniała tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza w postaci naruszenia prawa oskarżonego do obrony.