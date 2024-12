Aż 1,5 mld zł szkody w Grupie Orlen. Sąd ściga podejrzanych w sprawie

art40158621Wcześniej, prokuratura na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego postawiła mężczyznom zarzuty wyrządzenia spółkom OTS Swietzerland Gmbh oraz Orlen S.A. szkody o wysokości ok. 378 mln dolarów amerykańskich. W przeliczeniu daje to kwotę ok. 1,5 miliarda złotych. Sposobem wyrządzenia szkody miało być zawarcie trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej. Na ten moment treść zarzutów nie została ogłoszona podejrzanym, gdyż pozostają oni w ukryciu – teraz jednak możliwe stało się poszukiwanie ich listami gończymi.