"Ubył", "nie przebywa". Listy Rzecznika Praw Obywatelskich nie docierają do więźniów?

„Okazało się to bezowocne, ponieważ nadal zdarzają się nieprawidłowe zwroty do BRPO korespondencji kierowanej do osadzonych przetransportowanych do innych jednostek” - czytamy w komunikacie.

Rzecznik Praw Obywatelskich: korespondencja RPO nie trafia do więźniów

Czasem jednak – i to drugi rodzaj sytuacji – na kopercie znajduje się jedynie adnotacja „zwrot” lub „nie przebywa”, a po uzyskaniu dalszych informacji od służby więziennej okazuje się, że adresat został przeniesiony do innego zakładu lub całkowicie zwolniony. Brak dodatkowych informacji utrudnia w tym przypadku pracę zarówno urzędników w biurze Rzecznika, jak i pracowników więziennictwa

Trzeci rodzaj sytuacji, gdy koperta wraca z adnotacją „nie przebywa”, to te, w których pracownicy zakładu nie zidentyfikowali adresata. Wynika to często z niepodania przez osobę, która wnioskowała wcześniej do RPO, pełnych danych osobowych osadzonego, tj. np. imienia ojca. Jakkolwiek w pełni zrozumiała jest chęć służb by uniknąć naruszenia ochrony danych osobowych – przez np. dostarczenie listu niewłaściwej osobie – tak, jak wskazuje Rzecznik, właściwym w takiej sytuacji rozwiązaniem byłoby „precyzyjne informowanie BRPO, że przyczyną niedoręczenia korespondencji był brak możliwości jednoznacznego zidentyfikowania adresata”.

W związku z powyższymi problemami, zastępca RPO zwrócił się z prośbą o interwencję w tej sprawie do zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.