Zastrzelił kota sąsiadów, bo ten atakował jego kotkę. Prokuratura nie odpuszcza

53-latek zastrzelił czteromiesięcznego kota 18 lipca 2023 r. W akcie oskarżenia znalazły się zarzuty posiadania broni gazowej i amunicji bez zezwolenia, a także uprawiania dwóch krzaków konopi.



Twierdził, że chciał nastraszyć nieznajome zwierzę

Mężczyzna podkreślał przed sądem, że nie strzelał z broni palnej, ale pneumatycznej, którą potem wyrzucił w lesie. Wyjaśniał, że stanął w obronie swoich zwierząt: psa i kota, które atakował obcy kot. Jak mówił, czarny kot, który wszedł na jego posesję, był podobny do kota, który wcześniej zranił jego kotkę. Nie wiedział, że to kot sąsiadów, a gdy koty zaczęły się bić, przyniósł broń i strzelił. W sądzie twierdził, że chciał nastraszyć nieznajome zwierzę i wyraził żal z powodu tego, co zrobił.

Jak oskarżony tłumaczył nielegalne posiadanie broni i amunicji? Twierdził, że znalazł ją sprzątając dom rodziców po ich śmierci. Nie sądził, że potrzebuje na nią zezwolenia. Natomiast w sprawie nielegalnego hodowania krzaków marihuany tłumaczył, że robił to na własne potrzeby, bo cierpi na bóle po operacji kręgosłupa, a żaden z lekarzy nie chciał wystawić mu zaświadczenia na marihuanę leczniczą.

Prokuratura składa apelację od wyroku sądu w Białymstoku

Prokuratura chciała dla mężczyzny ośmiu miesięcy więzienia. Obrona i sam oskarżony, który przyznał się do winy - łagodnego wyroku.