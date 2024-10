Marcin Romanowski nie stawi się w prokuraturze. "Szereg przeszkód formalnych"

Prokuratura zamierza postawić Romanowskiemu 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, które usłyszał już w lipcu, ale nieskutecznie, ze względu na ochronę immunitetem przysługującym mu z racji zasiadania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Adam Bodnar: zatrzymanie Romanowskiego nie wchodzi w grę

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w niedzielę w programie „Fakty po Faktach” stwierdził, że jeżeli Romanowski nie stawi się w prokuraturze, to oznaczałoby, że nie chce współpracować z wymiarem sprawiedliwości. - Myślę, że wtedy prokuratura będzie musiała ponowić ten wniosek aż do skutku – dodał.

Jednocześnie Bodnar przyznał, że na obecnym etapie ponowne zatrzymanie Romanowskiego nie wchodzi w grę. - Nie można zatrzymać osoby na podstawie tych samych faktów i tych samych okoliczności, które miały miejsce do tej pory. Akt zatrzymania, który miał miejsce jakieś dwa miesiące temu, jednak spowodował, że nie można dokonać zatrzymania na tej samej podstawie – wskazał.



Szef MS podkreślił, że jeżeli Romanowski nie będzie się stawiał na wezwanie śledczych, to "w którymś momencie prokuratura będzie mogła przejść do tej fazy, że uzna, że to są nowe okoliczności, (że to jest - red.) brak współpracy ze strony pana Marcina Romanowskiego. I to może dać podstawę do ponownego zatrzymania".