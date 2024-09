Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak ścigany europejskim nakazem

Zginął ojciec, matka i dwoje dzieci w szpitalu

Do wypadku doszło na Trasie Łazienkowskiej w niedzielę 15 września na wysokości Torwaru w kierunku Pragi. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że volkswagen najechał na tył forda, który następnie uderzył w barierki energochłonne. Media zwracają uwagę na podobieństwo zdarzenia do tragicznego wypadku na A1, w którym niemal równo rok temu spłonęła trzyosobowa rodzina.

W wyniku zderzenia na Trasie Łazienkowskiej zginął 37-letni pasażer forda. Do szpitala trafiły trzy osoby z tego auta: kierująca 37-letnia kobieta oraz dzieci w wieku czterech i ośmiu lat.

Do szpitala trafiła także kobieta, która podróżowała volkswagenem. Natomiast trzej mężczyźni, którzy również jechali volkswagenem, byli nietrzeźwi. 22-latek miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, 27-latek i 28-latek po ponad promilu. W poniedziałek wieczorem do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wnioski o tymczasowy areszt dla Mikołaja N., Damiana J. i Macieja O.

Czwarty mężczyzna, kierujący samochodem volkswagenem, uciekł z miejsca zdarzenia – to właśnie poszukiwany listem gończym Łukasz Żak.