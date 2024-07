Ryszard Czarnecki i kilometrówki za 203 tys. euro. Jest decyzja prokuratury

Wyraził jednak zaskoczenie, że postępowanie w ogóle się toczy, gdyż dwa lata temu zwrócił europarlamentowi całą żądaną kwotę.

- Europarlament od dwóch lat nie ma żadnych roszczeń wobec mnie. Sprawa dla europarlamentu została zakończona. Tematu nie ma. Dla prokuratury w moim kraju temat jest - mówił.

Przypomnijmy, że w 2020 Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) skierował wniosek do polskiej prokuratury w sprawie niekorzystnego rozporządzenia przez niego mieniem Parlamentu Europejskiego przy składaniu przez europosła wniosków o zwrot kosztów podróży służbowych w latach 2009-2013 w łącznej kwocie ok. 203 tys. euro. Prokuratura twierdzi, że w podpisanych przez siebie dokumentach polityk miał podać nieprawdę w kwestii swojego miejsca zamieszkania w Polsce. W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski zobowiązał Czarneckiego do zwrotu 100 000 euro. Czarnecki podporządkował się temu wymogowi i oddał wyznaczoną kwotę.