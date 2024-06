Przepadek auta za jazdę po alkoholu. Sąd Najwyższy ma nowy pomysł na konfiskatę

- Proponowana zmiana umożliwiłaby w prosty sposób zaspokojenie roszczeń odszkodowawczych. Za wprowadzeniem powyższej regulacji przemawia także to, że w ustawodawstwie funkcjonuje już zbliżone rozwiązanie. Zgodnie z art. 269 § 1 k.p.k. w przypadku orzeczenia przepadku przedmiotów poręczenia lub ściągnięcia sumy poręczenia majątkowego pokrzywdzony ma pierwszeństwo zaspokojenia na nich swoich roszczeń wynikających z przestępstwa, jeżeli w inny sposób nie można uzyskać naprawienia szkody – argumentuje Sąd Najwyższy.

Tyle tylko, że nie wiadomo dlaczego propozycja SN odnosi się tylko do przepadku pojazdu, a już nie do przepadku równowartości.

Brak logiki w zaspokojeniu roszczeń z pojazdu

- Jeśli pokrzywdzony miałby pierwszeństwo przy zaspokajaniu roszczeń odszkodowawczych w sytuacji orzeczenia przepadku pojazdu, to dlaczego nie miałby go mieć gdy orzekany jest przepadek kwoty będącej jego równowartością. Wówczas mielibyśmy do czynienia z rzeczywistym wzmocnieniem pozycji pokrzywdzonego w dochodzeniu orzeczonej na jego rzecz nawiązki, obowiązku naprawienia szkody czy zadośćuczynienia – mówi Krzysztof Dmowski, adwokat który prowadzi m.in. sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych.

– Z drugiej zaś strony przy wypadkach drogowych pozywa się zakład ubezpieczeń, lub — gdy sprawca kierował nieubezpieczonym pojazdem — Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, nie wyłącza przecież odpowiedzialności ubezpieczeniowej, a co najwyżej powoduje, że towarzystwo ubezpieczeniowe czy UFG mogą wystąpić z roszczeniem regresowym w stosunku do sprawcy. A skoro zarówno towarzystwa ubezpieczeniowe jak i UFG są co do zasady wypłacalne, to zastanawiam się, czy to proponowane rozwiązanie, jest zasadne. Tych instytucji, które zabezpieczają interesy pokrzywdzonego, jest już sporo — dodaje mec. Dmowski.

Jednak jak zwraca uwagę dr Jonatan Hasiewicz, również specjalizujący się w prawie drogowym często roszczenia pokrzywdzonych przewyższają wartość wynikającą z sumy ubezpieczenia z polisy ubezpieczeniowej lub UFG.