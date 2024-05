Zapadł wyrok ws. życzeń Nergala na Dzień Kobiet. Sędzia: Jest to pewna szansa

Wyrok dotyczy nagrania, jakie muzyk zamieścił w mediach społecznościowych w 2018 roku z okazji Dnia Kobiet. Śpiewał na nim piosenkę, trzymając gumowego penisa z przymocowaną do niego figurką Chrystusa.



Muzyk, po burzy w sieci, wprawdzie przeprosi tych, których uraził swoim zachowaniem, ale kilka co najmniej osób wystąpiło do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia przestępstwa obrazy uczuć religijnych. Uczynili to m.in. Fundacja Ordo Iuris czy poseł PiS Dominik Tarczyński.

Nergal złamał prawo, ale...

Jak podaje „Radio Gdańsk”, właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Sędzia Karolina Kozłowska stwierdziła, że oskarżony złamał prawo, ale zdecydowała się na warunkowe umorzenie postępowania na okres dwóch lat próby.

– Jest to pewna szansa dana sprawcy, by po pomyślnym upływie okresu próby udowodnił, że zrozumiał naganność postępowania, a tym samym dał gwarancję akceptowania w przyszłości obowiązujących norm – wyjaśniła sędzia.

Nergal musi zapłacić 2 tysiące złotych na cel społeczny. Wyrok jest nieprawomocny.