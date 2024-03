Podkreślił też, że Andrzej Duda przyjechał na wiec do Łowicza nie jako głowa państwa, ale jako uczestnik kampanii wyborczej, który musiał się liczyć z oceną osób biorących udział w spotkaniu. Według SN w tej sprawie kluczowe znaczenie ma właśnie kontekst sytuacyjny kampanii wyborczej, który znosi obraźliwość słowa i łagodzi ocenę.

- Miało to miejsce podczas wiecu wyborczego, kiedy obywatel ma prawo wyrazić opinię o kandydacie nawet w sposób, który może nasuwać krytykę i zastrzeżenia. Zamiarem było nie tyle deprecjonowanie samego prezydenta, ale kandydata na prezydenta. Pan Iwański przekonywał zebranych do tego, że jego zdaniem ten kandydat nie zasługuje na reelekcję. Była to ostra forma agitacji wyborczej - stwierdził sędzia.

Czytaj więcej Polityka Coraz więcej zarzutów za znieważenie głowy państwa PiS obiecywał wykreślenie przepisu za znieważenie prezydenta. Nie zrobił tego, w zamian przybywa zarzutów i wyroków z tego paragrafu.

SN zastrzegł, że zachowanie mężczyzny mogłoby zostać uznane za przestępstwo, gdyby miało miejsce podczas oficjalnej ceremonii państwowej, której przewodniczyłby prezydent.

Podczas procesu prokuratura przekonywała, że transparent z Łowicza to nakręcanie spirali nienawiści. Z tym stanowczo nie zgodził się Sąd Najwyższy. - To zbyt daleko posunięte twierdzenie. Sformułowanie, którego użył oskarżony było dosadne, ale jednocześnie nie było to określenie jednoznacznie wulgarne. Było to zachowanie nie do końca eleganckie, ale nie było to nakręcanie spirali nienawiści, które wymagałoby sankcji karnej – uznał SN.

Środowe rozstrzygnięcie z satysfakcją przyjął obrońca oskarżonego mec. Bartosz Tiutiunik. - Dobrze się stało, że Sąd Najwyższy nie uznał argumentów prokuratury, ani jednego z sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który złożył w tej sprawie zdanie odrębne. W tej sprawie nie było przestępstwa i dzisiaj w sensie prawdy ta ocena została w sposób ostateczny potwierdzona – skomentował adwokat w rozmowie z „Rz”.