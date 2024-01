- To jest po prostu konsekwencja samego wyroku, to nie jest kara, której dotyczy ułaskawienie. Zacierając skazanie, prezydent ułaskawił ich także z dolegliwości utraty praw publicznych. To zostaje zatarte, natomiast znaczy to tylko tyle, że mogą startować teraz w wyborach samorządowych, czy mogą startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego — tłumaczył prof. Zoll.

Inne zdanie, co do statusu obu polityków PiS wyraził we wtorek rano konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski. - Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami, bo próba stwierdzenia wygaśnięcia mandatu podjęta w Sejmie była usiłowaniem nieudolnym - powiedział w RMF FM. Jego zdaniem, Izba Pracy SN nie była izbą właściwą do rozpatrzenia odwołania Mariusza Kamińskiego od decyzji marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatu posła.