Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 239 par. 1 Kodeksu karnego



Przypomnijmy, iż prezydent Andrzej Duda, a także sami Wąsik i Kamiński podważają prawomocny wyrok skazujących ich na dwa lata więzienia w sprawie tzw. afery gruntowej, ponieważ uważają, że prezydent skutecznie ułaskawił ich w 2015 roku (po zapadnięciu nieprawomocnego wyroku). Uprawnienie prezydenta do takiego ułaskawienia zakwestionował jednak Sąd Najwyższy, co było podstawą do wydania przez sąd 20 grudnia 2023 roku prawomocnego wyroku skazującego w sprawie obu polityków.