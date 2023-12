Do zbrodni dzieciobójstwa doszło 4 maja 2021 r. w kamienicy w Poznaniu, w które psycholog Magdalena C. mieszkała wraz ze swoją matką i trzyletnią córką. Jak ustalili śledczy, Magdalena C. dusiła trzylatkę i zadawała jej ciosy nożem w okolice serca. Ciało dziecka zawinęła w koc. Potem zaparzyła napar z trującego cisu, by uprawdopodobnić, że zamierzała popełnić samobójstwo rozszerzone. Zadzwoniła też do znajomego i powiedziała mu, że zabiła swoje dziecko.

W marcu 2023 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, że Magdalena C. popełniła zabójstwo z motywów zasługujących na szczególne potępienie. Skazał ją na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 50 latach odsiadki. Zdecydował także o pozbawieniu Magdaleny C. praw publicznych na 10 lat. Uzasadnienie tego wyroku było niejawne, ale ogłaszając go sąd podkreślił, że Magdalena C. działała w sposób "przemyślany, wcześniej zaplanowany i przygotowany oraz rozciągnięty w czasie".

Apelację od tego wyroku skierował obrońca oskarżonej. Wniósł o uchylenie wyroku i umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność oskarżonej. Prokuratura domagała się odrzucenia apelacji.

- Oskarżona w pełni zasługuje na najwyższy wymiar kary — podkreślił w uzasadnieniu prawomocnego wyroku Sąd Apelacyjny.