Bezwzględne więzienie dla organizatora walk psów z Opolszczyzny

- Prowadził psy do miejsca, gdzie były zmuszone do walki z innymi psami, dopuszczał do zadawania im bólu, a także świadomie wystawiał je do walk, gdzie psy gryzły się po głowie, szyi, uszach i innych częściach ciała, co powodowało u nich liczne obrażenia – mówiła sędzia Marcelina Mietelska uzasadniając wyrok.

Sąd Rejonowy w Opolu skazał Romana B. na karę 4 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 lat, nawiązkę w kwocie 20 tys. zł. Postanowił także o podanie wyroku do publicznej wiadomości i przepadku wszystkich psów. Skazany miał też pokryć koszty sądowe w kwocie 10 tys. zł.

Czytaj więcej Orzecznictwo Przełomowy wyrok za gehennę psa Aksla Rok pozbawienia wolności, zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt przez dziesięć lat, nawiązka na rzecz organizacji opiekujących się zwierzętami – taki wyrok usłyszała Dorota W. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad kundelkiem o imieniu Aksel. Nie udało się go uratować.

Sprawiedliwy wyrok

Apelację wniosła obrona Romana B. Rozpatrujący ją Sąd Okręgowy w Opolu obniżył karę pozbawienia wolności do trzech lat.

- Materiał dowodowy w tej sprawie został bardzo skrupulatnie zebrany i nie pozostawia żadnej wątpliwości, że sprawca popełnił zarzucany czyn i wobec zatrzymanych zwierząt można mówić o znęcaniu się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem - zauważył w czwartek po ogłoszeniu wyroku sędzia Daniel Kliś.