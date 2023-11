Sąd: działania posłów są oceniane przez społeczeństwo

- W uzasadnieniu pisemnym SR Warszawa-Śródmieście uznał, że nasze billboardy były "oceną działań, wykonywanych w sferze publicznej, oskarżonej i partii politycznej z której ramienia J. Lichocka jest posłanką. (...) Funkcja Posła na Sejm ma charakter publiczny i podlega licznym ocenom i krytyce przez poszczególnych obywateli czy grupy społeczne.(...) Działania oskarżonych nie odnosiły się wyłącznie do działań Joanny Lichockiej lecz stanowiły element szerszej kampanii społecznej, której celem była krytyka sposobu sprawowania władzy ustawodawczej przez polityków partii PiS" - przekazał Mycielski.



Sąd w uzasadnieniu ustnym stwierdził, że "osoby pełniące funkcję publiczną, będące Posłem na Sejm RP, reprezentujące naród, muszą mieć świadomość tego - i myślę, że wiedzą o tym, jeśli są dorosłymi osobami i w pełni zdolności do czynności prawnych - że taka ich misja obciążona jest tym, że ich działania są oceniane przez społeczeństwo, co oznacza, że mogą być oceniane zarówno pozytywnie jak i negatywnie, na tym to wszystko polega."