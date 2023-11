Pies z czerwonym napisem „F..k Putin as a dog" umieszczonym na całej długości wygolonego grzbietu, został zauważony pod jednym z zambrowskich sklepów przez grupę młodych ludzi. Zawiadomili oni policję, która zatrzymała nietrzeźwego właściciela czworonoga. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył, że miała to być jego demonstracja przeciwko wojnie na Ukrainie.

Jak podała we wtorek Polska Agencja Prasowa, prokuratura wniosła o skazanie mężczyzny bez rozprawy za znęcanie się nad psem. Jak wynika z ustawy o ochronie zwierząt, za taki czyn grozi do trzech lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Zambrowie przychylił się do wniosku prokuratora i w piątek skazał oskarżonego bez rozprawy na trzy miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Zdecydował też o odebraniu zwierzęcia dotychczasowemu właścicielowi, orzekł 3-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt oraz zasądził od skazanego 1 tys. zł nawiązki na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.