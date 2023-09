Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wydał postanowienie, na mocy którego 29-letni Tomasz U. został skierowany do obserwacji w zakładzie leczniczym, gdzie pod lupę wzięty zostanie stan jego zdrowia psychicznego. Przebywającemu od maja 2023 roku w areszcie tymczasowym mężczyźnie tarnobrzeska Prokuratura Okręgowa zarzuca dopuszczenie się potrójnego morderstwa z użyciem siekiery. Ofiarami mieli być matka, babka i dziadek oskarżonego.

Reklama

Dramat rodzinny

Do wydarzeń doszło 29 kwietnia 2023 roku w Bąkowie (pow. stalowowolski) pod Tarnobrzegiem. Według późniejszych zeznań sprawcy, wszystko zaczęło się od kłótni z matką, dotyczącej jego trybu życia – mężczyzna nadużywał bowiem alkoholu i był bezrobotny. Awantura ta szybko przerodziła się w dramatyczne rękoczyny: najprawdopodobniej za pomocą znalezionej później na miejscu zbrodni siekiery Tomasz U. zamordował swoją 58-letnią matkę. Na tym jednak nie poprzestał – rodzina mieszkała bowiem na jednej posesji wraz z żyjącymi w drugim domu, niemal 90-letnimi babką i dziadkiem. Na nich także skierował swój gniew mężczyzna – babkę zabijając na miejscu, a dziadka ciężko raniąc, co doprowadziło do jego późniejszej śmierci w szpitalu. Zaatakowani i ranieni zostali w swoim domu, ciało matki z kolei znalezione zostało przez Policję na zewnątrz. Sprawca zaś, porzuciwszy narzędzie, uciekł z miejsca zbrodni.

Zbrodnia i kara

12 godzin później i kilka kilometrów dalej policji udało się zatrzymać Tomasza U. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za taki ciąg przestępstw mężczyźnie grozić może od 12 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności (art. 148 § 2 kk). Na ten moment pozostaje on w areszcie tymczasowym, przez maksymalnie 4 tygodnie uzupełnionym obserwacją psychiatryczną w zakładzie leczniczym. W razie konieczności, na podstawie przepisów o postępowaniu karnym obserwację będzie można przedłużyć do 8 tygodni. Do tego czasu prokuratura powinna wystosować akt oskarżenia.