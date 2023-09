Do zatrzymania 48-letniej Ewy M. doszło 7 września. Według prokuratury, członkowie gangu, którym kierować miała kobieta, mieli za pieniądze przemycać z Białorusi nielegalnych migrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich przez Litwę do Polski lub innych krajów Europy. Jak informował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, za przerzucenie jednej osoby grupa brała 5 tys. euro, a jak ktoś chciał trafić do Wielkiej Brytanii, to było to 10 tys. euro.

Kobietę wsparła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która twierdzi, że zarzuty te należy traktować z ostrożnością. Za Ewą M. wstawiły się osoby publiczne: dwóch posłów PO, była zastępczyni RPO Hanna Machińska, zastępca dyrektora Teatru Powszechnego w Warszawie Paweł Sztarbowski i dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie Joanna Mytkowska.

Sąd pierwszej instancji zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Ewy M. na dwa miesiące z zastrzeżeniem, że środek izolacyjny zostanie uchylony, jeżeli podejrzana wpłaci poręcznie majątkowe w wysokości 30 tysięcy złotych. Na to postanowienie zażalenie złożył prokurator, a także obrona podejrzanej.

Jak informuje Polskie Radio, Sąd Okręgowy w Siedlcach rozpoznał dziś oba zażalenia i podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji dotyczącą tymczasowego aresztowania aktywistki. Zmienił jedynie termin wpłacenia poręczenia majątkowego. Wydłużył go do 3 października.