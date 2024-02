Zabiorą prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 30 km/h. Nowy pomysł UE

Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w innym kraju UE niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja ma zastosowanie tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części UE.

Posłowie Parlamentu Europejskiego chcą to zmienić. Aby zapewnić, że zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie prawa jazdy nierezydenta będzie miało zastosowanie we wszystkich krajach UE, nowe przepisy będą wymagać, aby decyzja ta została przekazana do kraju UE, który wydał prawo jazdy.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, posłowie sugerują dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, które spowodowałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy.

Jazda o 50 km/h szybciej niż wynosi ograniczenie prędkości jest również jednym z poważnych wykroczeń drogowych, które mogą skutkować pozbawieniem prawa jazdy. Posłowie ustalili niższe ograniczenie prędkości dla obszarów mieszkalnych, co oznacza, że przekroczenie prędkości o 30 km/h na tych drogach może skutkować utratą prawa jazdy lub jego zawieszeniem.

Parlament Europejski proponuje wprowadzenie terminu dziesięciu dni roboczych dla krajów UE na wzajemne informowanie się o decyzjach dotyczących dyskwalifikacji kierowców oraz kolejnego terminu 15 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał w całej UE. Dany kierowca powinien zostać poinformowany o ostatecznej decyzji w ciągu siedmiu dni roboczych.