Białoruś chce, by kryzysem na granicy zajęło się WHO. "Okrutna Polska"

Wicepremier Białorusi, Ihar Pietryszenka, spotka się 23 listopada z regionalnym dyrektorem WHO w Europie, Hansem Kluge, którego chce przekonywać do podjęcia przez WHO działań mających "szybko rozwiązać kryzys na granicy" Białorusi z Polską.