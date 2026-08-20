Jak podało Ministerstwo Cyfryzacji, w pierwszej połowie 2026 r. najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom w Polsce była Zofia (2166). Na podium znalazły się również Zuzanna (1830) i Maja (1801). W porównaniu z II półroczem 2025 r. z piątego na czwarte miejsce awansowało imię Hanna (1665), które zamieniło się miejscami z piątym obecnie imieniem Laura (1627). Wśród najpopularniejszych imion nadawanych dziewczynkom były również kolejno: Oliwia (1404, awans z siódmego miejsca), Pola (1382, awans z ósmego miejsca), Julia (1302, spadek z ósmego miejsca), Alicja (1294) i Antonina (1228, awans z trzynastego miejsca).

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Najpopularniejszym imieniem nadawanym chłopcom w pierwszej połowie 2026 r. był Nikodem (2665), a drugim Antoni (2560). Z czwartego na trzecie miejsce w stosunku do II półrocza 2025 r. awansowało imię Jan (2415). Czwarte miejsce zajęło natomiast imię Leon (2359). Piąte miejsce zajęło imię Franciszek (2289), które zamieniło się pozycjami z szóstym najpopularniejszym obecnie imieniem Aleksander (2148). W pierwszej dziesiątce najpopularniejszych imion nadawanych dzieciom znalazły się również kolejno: Ignacy (2145), Stanisław (1874), Jakub (1482) i Mikołaj (1381).

Resort podkreślił, że najczęściej nadawane drugie imiona pozostają niezmienne – wśród chłopców: Jan, Piotr i Józef, a wśród dziewczynek: Maria, Anna i Zofia.

Dane udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji pochodzą z rządowej strony dane.gov.pl.

Top 10 imion dla córek

(w nawiasach – pozycja z II połowy 2025 r.)

ZOFIA – 2166 ZUZANNA – 1830 MAJA – 1801 HANNA – 1665 (↑ z 5. miejsca) LAURA – 1627 (↓ z 4. miejsca) OLIWIA – 1404 (↑ z 7. miejsca) POLA – 1382 (↑ z 8. miejsca) JULIA – 1302 (↓ z 6. miejsca) ALICJA – 1294 ANTONINA – 1228 (↑ z 13. miejsca)

Top 10 imion dla synów

(w nawiasach – pozycja z II połowy 2025 r.)