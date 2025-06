Młodzi innowatorzy i liderzy biznesu nagrodzeni w ramach FutureCrunch

Jury wyłoniło trzy zwycięskie zespoły: I miejsce (5 000 zł) – mTriage – aplikacja wspierająca służby ratunkowe w procesie triage’u podczas wypadków masowych, autor: Mikita Shylai; II miejsce (2 000 zł) – Ploner – cyfrowy asystent dla rolników, twórcy: Filip Dera, Jakub Marciniak; III miejsce (2 000 zł) – Iminti – inteligentne mapy dla osób poruszających się na wózkach, zespół: Mikołaj Mocek, Kamil Wiwatowski.

Kilka innych projektów otrzymało wyróżnienia: Akirapay – aplikacja Web3, która otrzymała zaproszenie do Young InCredibles Sebastiana Kulczyka, mTriage – uzyskała wsparcie medialne Rzeczpospolitej, Codaro – system monitorowania pracy programistów, zdobył dostęp do Google for Startups w ramach programu Founders at Google

W trakcie Power Speech'y publiczność mogła usłyszeć inspirujące wystąpienia; znany mentor i Inwestor: Greg Albrecht opowiadał o wyborach, które zwiększą szanse w drodze do celu oraz o możliwych pułapkach dla młodych founderów i otym, że w rozwoju firmy można być “Dedalem lub Ikarem?" , a Zuza Kwiatkowska poruszyła temat odpowiedzialności twórców treści AI w prelekcji pt. “Co mają wspólnego AI, BBC i wegańskie granaty?”.