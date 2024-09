Jeżeli przeciętny dochód na osobę w 2023 roku przekroczył wskazane powyżej kwoty, to bon energetyczny nadal przysługuje, jednak jego wysokość jest pomniejszona o różnicę między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą próg został przekroczony. Co jednak istotne, jeśli wysokość bonu ustalona według tej zasady jest niższa niż 20 zł, to świadczenie nie przysługuje.

Ile wynosi bon energetyczny?

Bon energetyczny jest wypłacany jednorazowo za okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w wysokości:

300 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego;

400 zł – w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z dwóch do trzech osób;

500 zł – w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z czterech do pięciu osób;

600 zł – dla gospodarstwa domowego wieloosobowego składającego się z co najmniej sześciu osób.

Jeżeli jednak główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym jest zasilane energią elektryczną oraz wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 1 kwietnia 2024 roku albo po tym dniu (jeżeli główne źródła ogrzewania zostały zgłoszone lub wpisane po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków), wysokość bonu energetycznego będzie wyższa i wyniesie: