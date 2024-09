Paczka papierosów za 5 zł to odległe wspomnienie. Podali nową cenę na 2025 rok

Na liście argumentów pojawia się też m.in. inflacja oraz to, jak cena papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych ma się do średniej pensji. „Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia, wg danych GUS, za miesięczną wypłatę można kupić coraz większą ilość używek, przykładowo w przypadku papierosów w 2019 roku średnie wynagrodzenie wystarczało na 348 paczek, a w 2023 już na 437 paczek (…). W przypadku płynu do papierosów elektronicznych w okresie 2019-2024 r. różnica między poziomami wzrostu płacy minimalnej, a wysokością akcyzy wzrosła jeszcze bardziej. Wynikało to z nieobjęcia tej grupy wyrobów akcyzowych zakresem akcyzowej mapy drogowej wprowadzonej ustawą z dnia 29 października 2021 r. (…)” - czytamy. Papierosy w Polsce są w tej chwili niemal najtańsze w całej UE. Niższe ceny są tylko w Bułgarii.

Ile będą kosztować papierosy i wyroby tytoniowe od 2025 roku? Szacunki Ministerstwa Finansów

Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że po planowanej podwyżce akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe ich ceny w kolejnych latach będą wyglądały następująco:

papierosy 20 szt. – 20,82 zł (2025 r.), 23,85 zł (2026 r.), 26,54 zł (2027 r.);

tytoń do palenia 50 g – 39,59 zł (2025 r.); 47,95 zł (2026 r.), 55,84 zł (2027 r.);

cygara i cygaretki w zł za szt. (cygaro 8 g) – 46,29 zł (2025 r.), 47,58 zł (2026 r.), 48,74 zł (2027 r.);

wyroby nowatorskie w zł/paczkę – 18,38 zł (2025 r.), 19,48 zł (2026 r.), 20,54 zł (2027 r.);

płyny do e-papierosów (pojemnik zapasowy) cena w zł/10 ml – 23,07 zł (2025 r.), 28,99 zł (2026 r.), 33,43 zł (2027 r.);

płyn w papierosie elektronicznym cena w zł/szt. (2 ml) – 21,01 zł (2025 r.), 22,19 zł (2026 r.), 23,08 zł (2027 r.).

Akcyza na waporyzatory 40 zł za sztukę

Ministerstwo Finansów chce też wprowadzić akcyzę na urządzenia do waporyzacji (w tej chwili nie są nią objęte; akcyza na te urządzenia ma działać wg tych samych mechanizmów, co akcyza na samochody). Proponowana stawka to 40 zł za sztukę. Jak to wpłynie na ceny? „W przypadku urządzeń do waporyzacji należy liczyć się ze wzrostem cen detalicznych o ok. 49-50 zł/szt. Przewidywanym efektem opodatkowania urządzeń do waporyzacji będzie też wzrost cen jednorazowych papierosów elektronicznych o podobne wartości” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

W innym miejscu Ministerstwo Finansów informuje: „Obecnie na rynku dostępne są m.in. elektroniczne papierosy jednorazowe w cenie ok. 30-35 zł/szt., które pod względem zawartości nikotyny odpowiadają dwóm paczkom papierosów tradycyjnych. Ceny urządzeń do podgrzewania wyrobów nowatorskich dostępnych na rynku są zróżnicowane i oscylują w granicach 150-500 zł/szt. Można je jednak nabyć taniej w różnego rodzaju akcjach promocyjnych.”