Rekordowo niska szara strefa tytoniowa w Polsce

Polska znalazła się w gronie 7 europejskich państw z najniższą szarą strefą tytoniową, notując rekordowo niski udział szarej strefy w rynku tytoniowym: 3,6 proc. w 2023 r. Szara strefa tytoniowa konsekwentnie maleje w Polsce od kilku lat.: w 2021 r. nielegalne wyroby tytoniowe stanowiły 4,9 proc. rynku, a w 2022 r. – 4,2 proc. Wedle szacunków KPMG Polacy wypalili w zeszłym roku 1,5 mld sztuk nielegalnych papierosów (spadek o 0,33 mld szt., 0,6 pkt. proc. r/r.), a nasz fiskus stracił w ten sposób 0,2 mld euro.

Ministerstwo Finansów przyznaje, że w ostatnich trzech latach doszło do wyraźnego wzrostu wpływów budżetowych z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe: z 23,3 mld zł w 2021 r. do 27,5 mld zł w 2023 r.

– Polska jest dziś stawiana w UE za wzór skutecznej walki z szarą strefą tytoniową. I to na kilku frontach. Pierwszym jest front fiskalny. Mapa akcyzowa, mimo że wprowadza podwyżki, zapewnia naszej branży stabilność prowadzenia biznesu na 5 lat. Legalny rynek rośnie, rosną wpływy akcyzowe, a szara strefa maleje. Drugi front, na którym jesteśmy bezsprzecznym liderem, dotyczy skutecznej walki polskich służb, które zwalczają zorganizowaną przestępczość tytoniową u nas i poza granicami kraju. Nasze służby ujawniły i zlikwidowały ponad połowę wszystkich nielegalnych fabryk w UE. Polska wysyła więc czytelny sygnał: zero tolerancji dla przestępczości tytoniowej. Utrzymanie konsekwencji na obydwu tych frontach powinno być priorytetem naszej polityki na arenie unijnej i międzynarodowej – mówił „Rzeczpospolitej” przed rokiem, po publikacji poprzedniej edycji raportu KPMG Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris na obszar Europy Północno-Wschodniej, obejmujący Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę i Mołdawię.

Od tego czasu nasza szara strefa tytoniowa jeszcze się skurczyła. Ale to może się zmienić.

Szara strefa tytoniowa w Polsce zacznie rosnąć?

W sierpniu rząd opublikował projekt zmian w mapie akcyzowej, Zakłada on duże podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe, znacznie większe od tych, które były zapisane w mapie. Zgodnie z wyliczeniami Krajowego Stowarzyszenia Przemysłu Tytoniowego (KSPT), skumulowane podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe w latach 2021-2027 mają sięgać: 109 proc. na papierosy (zgodnie z mapą 61 proc.), 165 proc. na tytoń do palenia (wcześniej 61 proc.) oraz 401 proc. na nowatorskie wyroby tytoniowe (wcześniej 222 proc.). W projekcie uwzględniono też pierwotnie nieobjęte mapą drogową płyny do papierosów elektronicznych (podwyżka o 228 proc.). – Wysokie stawki doprowadzą do załamania legalnego rynku tytoniowego, spadku wpływów akcyzowych oraz ponownego wzrostu szarej strefy we wszystkich kategoriach wyrobów tytoniowych w Polsce – przestrzega branża tytoniowa. Tak działo się przed laty, gdy stawki akcyzy na wyroby tytoniowe, ale też na alkohol, gwałtownie rosły.

Głównymi źródłami szarej strefy tytoniowej w UE są przemyt, nielegalna sprzedaż i nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych, która w ostatnich latach rośnie najszybciej. KPMG podaje, że w 2019 r. w 38 państwach objętych badaniem sprzedano 8,1 mld sztuk podrabianych papierosów, podczas gdy w 2023 r. już ponad 20 mld szt.