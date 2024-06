Reprezentujący Sejm poseł Paweł Śliz złożył wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego przewodniczącej Krystyny Pawłowicz i sędziego Stanisława Piotrowicza. TK zarządził przerwę do 11:55. Na rozprawę nie stawili się wezwani w charakterze świadków szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki i komendant straży marszałkowskiej Michał Sadoń. Uznali, że wezwanie to jest bezpodstawne, zaś TK ocenił, iż „ich subiektywne stanowisko” w tej sprawie nie jest dla Trybunału wystarczająca przesłanką do uznania tego argumentu.

W jakiej sprawie orzeknie TK?

TK na wniosek prezydenta zbada, czy nowelizacja ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały uchwalone zgodnie z konstytucją. To jedne z tych, które Sejm przyjął po wygaszeniu mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a które Andrzej Duda od tamtego czasu konsekwentnie kierował do TK w trybie następczym. Oznacza to, że mimo iż prezydent je podpisał, TK każdą z nich może uznać za niezgodną z aktem najwyższym. W konsekwencji „obalone” mogą zostać wszystkie te przyjęte bez udziału tych dwóch polityków, łącznie z ustawą budżetową.

Wątpliwości w sprawie Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - dwukrotnie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę - w czerwcowych wyborach europejskich zdobyli mandaty do Parlamentu Europejskiego.

Pod koniec ubiegłego roku zostali oni prawomocnie skazani na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycie władzy w tzw. aferze gruntowej. Prezydent utrzymywał, że dokonane przez niego w 2015 r. ułaskawienie - dzięki któremu uniknęli więzienia po wydaniu na nich nieprawomocnego wyroku – pozostaje w mocy także po zapadnięciu orzeczenia w drugiej instancji. Sejmowe mandaty polityków decyzją marszałka Szymona Hołowni zostały jednak wygaszone, a oni sami na krótki okres trafili do więzienia. Ostatecznie prezydent początkiem bieżącego roku ponownie zastosował wobec nich prawo łaski.

Teraz jednak głowa państwa ma wątpliwości, czy procedura uchwalania ustaw – w której nie uczestniczyli już Kamiński ani Wąsik – była prawidłowa. Prezydent uznał bowiem, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie potwierdziła decyzji marszałka o wygaśnięciu ich mandatów.