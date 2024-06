Homofobiczne wypowiedzi w Telewizji Trwam. Sąd wydał wyrok ws. reakcji KRRiT

Organ odpowiedzialny za nadzór nad standardami działania mediów nie może być bezczynny wobec skarg napływających od obywateli na dyskryminację grup społecznych w audycjach telewizyjnych. Taki jest sens wydanego we czwartek 6 czerwca wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co zarzuciła Telewizji Trwam Fundacja Basta?

Sprawa zaczęła się od wniosku, jaki trafił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z lubelskiej Fundacji Basta. Domagała się ona nałożenia kary na Telewizję Trwam, która – według Basty – dopuściła się na antenie złamania przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji poprzez wypowiedzi dyskryminujące na antenie mniejszości seksualne. Chodziło konkretnie o audycję „Informacje Dnia” z października 2022 roku, podczas której poinformowano o możliwości zawierania związków jednopłciowych w Słowenii. Prowadzący program okrasił to komentarzem, jakoby te słoweńskie porządki krzywdziły dzieci. Fundacja Basta uznała to za wypowiedź homofobiczną i zażądała od przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego nałożenia kary na wydawcę TV Trwam, czyli Fundację Lux Veritatis.

KRRiT zwróciła się do TV Trwam o udostępnienie nagrania audycji, ale spotkała się z odmową. Upłynęło wówczas już 28 dni, wymagane prawem na przechowywanie zapisu kwestionowanej audycji. Niezadowolona z takiego obrotu sprawy Basta złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Świrskiego. Podnosiła m.in., że audycja wciąż jest dostępna na stronie internetowej TV Trwam. KRRiT utrzymywała przed sądem, że Basta nie miała prawa składać ani wniosku o wszczęcie postępowania z urzędu ani potem skargi do WSA, a działanie KRRiT w sprawie kwestionowanej audycji było właściwe.

WSA w Warszawie w wyroku wydanym 8 listopada 2023 r. uznał, że Świrski rzeczywiście dopuścił się bezczynności i powinien podjąć postępowanie w sprawie rozpowszechniania dyskryminujących treści w TV Trwam. Według art. 61 kodeksu postępowania administracyjnego strona może bowiem domagać się od organu administracji wszczęcia postępowania z urzędu.