Oceny pełnoletnich uczniów tajne dla rodziców? MEN chce zmiany przepisów

GIODO i MEN: konstytucja po stronie pełnoletniego ucznia

Kwestia dostępu rodziców (opiekunów prawnych) do ocen ucznia pełnoletniego budziła wątpliwości już w 2012 r., czego dowodem jest korespondencja między Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych a Ministrem Edukacji Narodowej W odpowiedzi MEN podzieliło wątpliwości GIODO, który powołując się na konstytucję wskazał, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Prawo to nie może być ograniczane nawet w czasie stanów nadzwyczajnych (art. 233 Konstytucji RP).

Już wówczas resort edukacji zadeklarował rozpoczęcie prac nad zmianą prawa oświatowego.

Marcin Wiącek zwrócił się o opinię w tej sprawie do minister edukacji Barbary Nowackiej. Odpowiedzi udzieliła sekretarz stanu w MEN Katarzyna Lubnauer. Jak poinformowała, do resortu od 2013 r. wpłynęły jedynie dwie skargi związane z informowaniem rodziców uczniów pełnoletnich o postępach w nauce i ocenach. Uczeń technikum skarżył się na dyrektora szkoły, który umożliwił rodzicowi wgląd do ocen pomimo złożonego przez ucznia oświadczenia woli o nieudostępnianie rodzicom jakichkolwiek informacji o jego sytuacji w szkole. Była też skarga rodzica na odmowę udzielenia informacji o wynikach w nauce oraz zachowaniu pełnoletniego ucznia branżowej szkoły I stopnia. Obie sprawy zostały przekazane do właściwych kuratorów oświaty. MEN dostawało też zapytania drogą mailową i telefoniczną w podobnych sprawach.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzega potrzebę weryfikacji przepisów oświatowych dot. uczniów pełnoletnich. Przedmiotowa sprawa jest obecnie analizowana przez Zespół Praw i Obowiązków Ucznia przy Ministrze Edukacji, który to zespół zarekomenduje Ministrowi Edukacji propozycje zmian legislacyjnych dot. praw ucznia, z uwzględnieniem praw uczniów pełnoletnich.” - napisała w odpowiedzi dla RPO wiceminister Katarzyna Lubnauer.