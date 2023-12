Małgorzata Paprocka o zmianach w TVP: Doszło do rażącego naruszenia prawa

Nie ma żadnego sporu prawnego, sprawa jest oczywista: złamano prawo. Niestety, mówię to z wielką przykrością, ale nie ma cienia wątpliwości ani pola do interpretacji. W przypadku mediów publicznych zadziałał organ do tego nieuprawniony, z pominięciem organu, który ma ustawowe kompetencje do kształtowania organów mediów publicznych. Zmiany w porządku prawnym po zmianie władzy są absolutnie czymś naturalnym w demokratycznym państwie, nikt z tym nie polemizuje. Są jednak ramy konstytucyjne, w których należy się poruszać, a które w tym przypadku przekroczono. Do takich zmian potrzebne było uchwalenie ustawy przez Sejm i Senat, a następnie decyzja prezydenta, a tego zabrakło. W zamian wykorzystano kruczki prawne i nieadewatne uchwały sejmowe. To niedopuszczalna sytuacja. Nie przemawiają do mnie argumenty, że rzekomy brak demokracji można przywracać niedemokratycznymi metodami i z pogwałceniem konstytucji i ustaw. Demokracja w Polsce ma się bardzo dobrze, co pokazują ostatnia frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich, a teraz parlamentarnych. Mamy demokratyczne standardy stanowienia prawa, których nikt dotąd w taki sposób nie zdecydował się ominąć. Nie było sytuacji, w której uchwały Sejmu stworzyły rzekome podstawy do działania władzy wykonawczej wbrew ustawie. To absolutnie rzecz bez precedensu.

Jeśli doszło do złamania prawa i konstytucji, czy prezydent zamierza wykonać jakiś ruch, aby uzdrowić sytuację?

Prezydent bardzo stanowczo wyraził swoją ocenę sytuacji. Jak podkreślają eksperci, działania wobec mediów publicznych będą teraz podlegały ocenie sądu, ponieważ muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Trzeba poczekać na decyzję sądu. Do Kancelarii docierają także informacje o różnych działaniach prawnych, np. zawiadomieniu skierowanym do prokuratury. . Wszystkie organy upoważnione do badania tej sprawy powinny wykonać swoje obowiązki.

Prezydent Duda wetuje 3 mld zł na TVP. Wzywa Hołownię i Kidawę-Błońską Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 miliardy złotych na media publiczne - poinformował w sobotę prezydent Andrzej Duda. - Nie może być na to zgody wobec rażącego łamania Konstytucji i zasad demokratycznego państwa prawa. Media publiczne trzeba najpierw rzetelnie i zgodnie z prawem naprawić - dodał.

Kto rządzi teraz mediami publicznymi?