Właściciele zwierząt domowych są proszeni o zachowanie ostrożności podczas wyprowadzania swoich pupili poza zabudowę miejską. Psy powinny być prowadzone na smyczy, a koty nie powinny być wypuszczane z domów. Szczepionka jest dla nich nieszkodliwa, ale w wypadku kontaktu pupila z przynętą należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Osoby, które dotykały przynęty i spowodowało to wyciek umieszczonego w niej płynu na otwartą ranę lub przeniesienie go na oczy, do jamy ustnej lub nosa, powinny te miejsca gruntownie przemyć wodą i mydłem oraz zgłosić się do lekarza medycyny.