Wybory 2023. Uruchomiono bazę mężów zaufania. Jest też specjalna aplikacja

Z bazy mężów zaufania mogą korzystać pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych i pełnomocnicy podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej. - Po zalogowaniu się do bazy i przejściu weryfikacji, pełnomocnik wyborczy będzie mógł zgłaszać mężów zaufania. Dostaną oni dostęp do specjalnej apki, przy pomocy której będą przesyłać materiały dokumentujące czynności wyborcze przeprowadzone w lokalach wyborczych – wyjaśnia minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Baza, w której można zgłaszać mężów zaufania, dostępna jest pod adresem https://bazamezowzaufania.gov.pl.

Można też zapoznać się już z działaniem aplikacji do przekazywania materiałów zawierających zarejestrowany przebieg czynności z komisji wyborczych i referendalnych. Resort cyfryzacji przypomina, że np. materiały w formie filmików powinny być jasne i czytelne, a pliki powinny zostać przesłane niezwłocznie po nagraniu.

Produkcyjne uruchomienie funkcjonalności aplikacji będzie miało miejsce 15 października – w dniu wyborów parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego.

Kto może z niej skorzystać?