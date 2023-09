Do Biura RPO wpłynął wniosek w sprawie sposobu ustalania wysokości diet za pracę w komisji obwodowej przy zarządzonych na 15 października wyborach do Sejmu i Senatu i referendum ogólnokrajowego. Załączono do niego pismo Szefa Krajowego Biura Wyborczego, z którego wynika, że w przypadku przeprowadzanych jednocześnie wyborów i referendum, nie znajdą zastosowania przepisy rozporządzenia MSWiA z 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy. Taka wykładnia wynika z art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym.

Przepisy te wskazują, że w przypadku przeprowadzenia referendum i wyborów w tym samym dniu, głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów, a zadania komisarzy wyborczych i komisji obwodowych wykonują odpowiednio okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia właściwych wyborów.

- Tymczasem w przypadku jednoczesnych wyborów parlamentarnych oraz referendum ogólnokrajowego członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą przecież mieli tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy jak w przypadku przeprowadzenia samych wyborów - zauważa zastępca RPO Stanisław Trociuk.

Przekonuje on, że ustalenie wyników głosowania w obwodzie wymaga podjęcia szeregu działań, które nie są podejmowane podczas samych wyborów. Członkom komisji dojdą obowiązki: ustalenia liczby niewykorzystanych kart do głosowania w referendum i umieszczenia ich w zapieczętowanym pakiecie, ustalenia liczby osób uprawnionych do głosowania oraz liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przeliczenia wyjętych z urny kart do głosowania, ustalenia i podania w protokole głosowania w obwodzie przyczyny ewentualnych niezgodności w liczbie kart w urnie oraz liczbie kart wydanych.