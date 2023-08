Jak zostać członkiem komisji wyborczej i zarobić minimum 600 zł

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy też czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania (lokal wyborczy), ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają diety w wysokości 600 zł, przewodniczący komisji dostanie 800 zł, a zastępca przewodniczącego – 700 zł. To spora podwyżka w stosunku do poprzednich wyborów w 2019 r., gdy za pracę w komisji można było liczyć na - odpowiednio - 350, 500 i 400 zł. Zgodnie z prawem, dieta jest wolna od podatku dochodowego i składek ZUS.

Liczba członków obwodowych komisji wyborczych jest uzależniona od liczby mieszkańców obwodu:

- 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;