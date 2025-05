Prokurator z Radomia ma poważne kłopoty. W tle sprawa katastrofy smoleńskiej

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił w środę do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora Mirosława Wachnika. Pełni on funkcję pierwszego zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego.