Teresa Gardocka urodziła się 10 maja 1947 r. Stopień doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w 1978 r., a 10 lat później otrzymała habilitację.

Reklama

W latach 1973–1989 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2000 do 2004 r. była profesorem w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W latach 2004-2008 była profesorem w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, dziekanem tamtejszego Wydziału Prawa, a w latach 2005–2008 rektorem tej uczelni.

15 lipca 2008 Profesor Gardocka została nauczycielką akademicką i dyrektorką Instytutu Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W latach 2009–2014 oraz 2016–2019 pełniła funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS.

„Pracowała z nami do ostatnich dni. Pani Profesor była wybitnym prawnikiem i wzorem dla młodszych pokoleń akademików i studentów. Jej energia, odwaga i pasja zarażały i skłaniały do działania. W każdym widziała partnera do dyskusji, w każdym widziała talent i każdego motywowała do rozwoju. Była wspaniałą dydaktyczką, a nauczanie było jej pasją. Na każdym kroku otaczały ją podziw i miłość ze strony studentów. Wniosła nieoceniony wkład w kształtowanie polskiego prawa karnego. Zarówno w swoich badaniach, jak i działalności publicznej zawsze stała po stronie tych, którzy nie mogli w pełni wyartykułować swojego stanowiska. Jej zaangażowaniu i pasji zawdzięczamy nie tylko rozwój Wydziału i Instytutu. Jesteśmy jej wdzięczni za wspólnotę, która dzięki Niej powstała. To ona spowodowała, że mamy możliwość pracować i uczyć się w miejscu szczególnym. Pozostanie w naszej pamięci na zawsze.”

Profesor Teresa Gardocka prywatnie była żoną prof. Lecha Gardockiego, wybitnego karnisty, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w latach 1998- 2010.