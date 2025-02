Sąd Najwyższy zdecydował ws. przedłużenia zawieszenia prokuratora Romelczyka

Prokurator Prokuratury Krajowej Jakub Romelczyk został zawieszony w obowiązkach służbowych w maju 2024 r. po tym, jak Onet ujawnił nagranie z tzw. taśm Mraza (Tomasz Mraz za czasów Zbigniewa Ziobry był dyrektorem Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości; współpracuje z organami ścigania i ujawnił mechanizmy funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości). Nagranie zawiera rozmowę Romelczyka z byłym już wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim na temat zawiadomienia posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego w sprawie pewnej fundacji, która uzyskała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, ale nie zrealizowała zadań, które zgłosiła w konkursie o dotacje z FS. Prokurator Romelczyk na nagraniu przesądza o losach tego zawiadomienia: prokuratura na pewno odmówi wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

– No wiesz, my na pewno odmówimy (wszczęcia śledztwa – red. Onet), bo ja tu nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny "becep", czyli brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100 proc. odmówione u nas, ale sąd śródmiejski orzeka, jak orzeka – stwierdza w rozmowie prok. Romelczyk, cytowany przez Onet.

Dyscyplinarka prokuratora Romelczyka z błędami proceduralnymi

Prokurator generalny Adam Bodnar podjął decyzję o zawieszeniu prokuratora Romelczyka na 6 miesięcy. W listopadzie 2024 r. pierwszy Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego wydał postanowienie o przedstawieniu prokuratorowi Romelczykowi zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego uchybienia godności urzędu w związku z treścią upublicznionego nagrania. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym zdecydował, że prokurator Romelczyk pozostanie zawieszony do 24 lutego 2025 roku. Grozi mu kara upomnienia, nagany, a nawet wydalenia ze służby prokuratorskiej.

Dzisiaj Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznała odwołanie od postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy PG i orzekła o uchyleniu tego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.