Mowa o czterech osobliwych wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego, które Krajowa Rada Sądownictwa sformułowała podczas zakończonego w piątek posiedzenia. Rada chce w nich uznania za niezgodne z konstytucją rozporządzenia rządu o powołaniu czterech komisji kodyfikacyjnych: prawa rodzinnego, ustroju sądownictwa i prokuratury, prawa karnego i prawa cywilnego.

Dwie ostatnie komisje funkcjonowały do 2016 r. Ich działalność została jednak wygaszona za rządów PiS. W marcu Rada Ministrów wskrzesiła je i powołała dwie kolejne. Ich zadaniem jest przygotowanie kompleksowych ustaw reformujących polskie prawo w poszczególnych obszarach. Pierwsze projekty są już na ukończeniu i w najbliższych tygodniach mają zostać przedstawione.

Tymczasem KRS we wnioskach do Trybunału podważa legalność utworzenia i trybu działania tych komisji formułując kilka zarzutów. Jakich? Podstawowym argumentem jest powołanie komisji przez Radę Ministrów, która – według KRS – nie jest organem tożsamym do Rady Ministrów, o jakiej stanowi konstytucja. Przyczyną ma być nieprawidłowe ukształtowanie składu rządu Donalda Tuska wynikające z braku złożenia ślubowania zgodnie z konstytucyjną treścią roty. Bowiem Barbara Nowacka i Katarzyna Kotula w miejsce słów „obejmując urząd ministra” wypowiedziały: „obejmując urząd ministry”. Zdaniem KRS oznacza to, że nie złożyły one ślubowania prawidłowo i nie objęły funkcji ministra. Podobnie jak Marzena Okła-Drewnowicz, która miała użyć nieprawidłowej nazwy urzędu. Zamiast stanowiska ministra ds. polityki senioralnej wypowiedziała: minister ds. polityki społecznej.

We wnioskach do TK wskazano też, że sędziowie, którzy wchodzą w skład komisji kodyfikacyjnych nadal orzekają w sądach. A to według KRS jest niegodne z przepisami, ponieważ sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w MS lub jednostce podległej temu resortowi. Podkreślono przy tym, że komisje te są organami wewnętrznymi rządu i stanowią część władzy wykonawczej.