Marek Safjan: Nowy kodeks jest koniecznością. Czy zajmie się tym komisja?

Ma pan na myśli np. wprowadzenie rozpoznawania spraw odwoławczych w składach jednoosobowych?

Między innymi myślimy o tym, by przywrócić zasadę kolegialności i transparentności postępowania. Oprócz tego komisja planuje zająć się implementacją tzw. dyrektywy anty-SLAPP, mającej przeciwdziałać stosowaniu procesów sądowych do zastraszania dziennikarzy, naukowców czy aktywistów. Powołaliśmy też zespół roboczy, który zajmie się pewnymi zmianami w procedurze związanymi z rozpoznawaniem spraw dotyczących kredytów frankowych, ale o kierunku tych zmian będzie można szerzej mówić, jak już zespół przedstawi efekty. Natomiast to, jak dalekie i głębokie zmiany nastąpią, i czy w ogóle nastąpią, to nie jest jeszcze pewne. Decydując się na ewentualne kroki, nie można zawężać pola widzenia tylko do kredytów konsumenckich, bo wkraczamy na delikatne pole mechanizmów proceduralnych, które mają szersze zastosowanie.

Jakie jeszcze obszary mają być przedmiotem pracy komisji?

Na widoku mamy dość pilne zmiany prawa spadkowego, w szczególności odpowiedzialności za długi spadkowe. Ten obszar też wymaga interwencji ustawodawcy. W obszarze zainteresowania komisji będą również przepisy dotyczące upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz szeroko rozumiana kwestia ochrony konsumentów. Z pilnych kwestii, mogę powiedzieć jeszcze, że interwencji wymagać będą sprawy dotyczące umów związanych z procesem inwestycyjnym, podobnie jak przepisy o przedawnieniu i terminach zawitych.

Czytaj więcej Prawnicy Bodnar reaktywuje komisje kodyfikacyjne. Na ich czele znane nazwiska Minister Bodnar reaktywuje rozwiązane przez Ziobrę komisje kodyfikacyjne, które mają przygotować prawdziwą reformę sądów i prawa. OKO.press podaje nazwiska prawników, którzy mu w tej reformie pomogą.

Jakie konkretnie zmiany ma pan na myśli, jeśli chodzi o proces inwestycyjny?