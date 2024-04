Bodnar reaktywuje komisje kodyfikacyjne. Na ich czele znane nazwiska

Kto zasiada w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

KKPK liczy 14 członków. Wiadomo już kto w niej zasiada, oprócz przewodniczącego prof. Włodzimierza Wróbla, który miał wpływ na jej obsadę. Wśród członków jest też wiele znanych nazwisk:

Prof. dr hab. Paweł Wiliński, sędzia SN z Izby Karnej. Związany z UAM w Poznaniu, gdzie jest kierownikiem zakładu postępowania karnego. Został wiceprzewodniczącym komisji. Wiliński był członkiem tej komisji za czasu rządu PO-PSL. W ostatnich latach angażował się w obronę praworządności;

Prof. dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil;

Dr Ewa Dawidziuk, dyrektor zespołu ds. wykonywania kar w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest związana z SWPS;

Dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Za PiS angażowała się w obronę praworządności, broniła represjonowanych sędziów;

Prof. dr hab. Jacek Giezek, kierownik katedry prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim;

Prof. dr hab. Jerzy Lachowski, kierownik katedry prawa karnego na UMK w Toruniu;

Dr Michał Laskowski, były prezes Legalnej Izby Karnej SN i sędzia SN. Był już członkiem komisji kodyfikacyjnej prawa karnego za rządu PO-PSL. Laskowski w ostatnich latach był obrońcą represjonowanych sędziów. Angażował się też w obronę praworządności;

Prof. dr hab. Jarosław Majewski, kierownik katedry prawa karnego na UKSW w Warszawie. Był już członkiem tej komisji za rządu PO-PSL;

Prof. dr hab. Andrzej Sakowicz;

Prof. dr hab. Olga Sitarz;

Prof. dr hab. Sławomir Steinborn, kierownik prawa karnego procesowego i kryminalistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Był w komisji kodyfikacyjnej prawa karnego za czasów rządu PO-PSL. Jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;

Janusz Śliwa, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Był w komisji kodyfikacyjnej prawa karnego za rządu PO-PSL;

Prof. dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek. Była w komisji kodyfikacyjnej prawa karnego za rządu PO-PSL. Jest sędzią SN z Izby Karnej i kierownikiem katedry postępowania karnego na KUL-u w Lublinie. Wąsek-Wiaderek orzekała tymczasowo w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN tuż po jej powstaniu. Została tam wyznaczona przez Małgorzatę Manowską, I prezes SN. Składy orzekające, w których zasiadała oczyszczały z zarzutów represjonowanych sędziów oraz ich odwieszały.

Jak przypomina OKO.press, prace nad ustawami, które mają doprowadzić do prawdziwej reformy sądów oraz prawa karnego, cywilnego i rodzinnego Adam Bodnar zapowiadał jeszcze przed powołaniem go na stanowisko ministra. Ich celem jest usunięcie z kodeksów krytykowanych zmian, które wprowadził do nich PiS i minister Ziobro. Chodzi m.in. o drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności karnej, zalegalizowanie zebranych nielegalnie przez służby dowodów (tzw. owoce zatrutego drzewa) i zwiększania uprawnień prokuratorów w procesach karnych, co jest zjawiskiem niekorzystnym z perspektywy obywateli.

Zmiany kodeksów mają też dostosować je do postępu technologicznego, cyfryzacji sądów i prokuratury oraz przejścia na elektroniczny obieg dokumentów.