Obecna rzeczywistość zawodowa, biznesowa i geopolityczna zamyka się w dwóch akronimach – VUCA (oznaczający zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) i BANI (kruchość, niepokój, brak linearności i zrozumienia). Oba sprowadzają się do tego samego wniosku – współczesny świat wypełnia nieustająca zmiana, a otaczające nas realia są nowe i wyjątkowo skomplikowane.

Jasne oczekiwania

– Postęp technologiczny, szum informacyjny, nieustająca dostępność, mnogość zadań, a także postępujący stan zagrożenia odbijają się na dobrostanie ludzi. Nasza kondycja psychofizyczna jest coraz słabsza, a presja nadążenia za zmianami i osiągania wysokich wyników coraz silniejsza. Tu pojawiają się konkretne potrzeby. Z badań wynika, że współcześni pracownicy oczekują od pracodawców i liderów wsparcia, które z jednej strony pozwoli odbudowywać zasoby, a z drugiej da możliwość nabywania nowych kompetencji przylegających do współczesnych wyzwań. To już nie ego i chęć samodoskonalenia, to dziś przejaw instynktu samozachowawczego – wskazuje dr Ewa Hartman, specjalistka w zakresie neuroprzywództwa, trenerka biznesu i wykładowczyni MBA.

41 proc. pracowników przyznaje, że odeszłoby z pracy, gdyby firma nie zapewniała im szkoleń i możliwości poszerzania kompetencji – wynika z raportu Randstad Workmonitor 2025. Pracodawcy starają się sprostać tym oczekiwaniom – 34 proc. pracowników przyznaje, że możliwości rozwoju zwiększyły się w ich firmie w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Wciąż jednak widać pewne dysproporcje w dostępie do edukacji – znacznie rzadziej szkoleniami obejmowani są pracownicy starszych pokoleń.

– Jednym z obszarów w zakresie kompetencji twardych, który wzbudza dziś zainteresowanie, jest z pewnością upskilling w kontekście technologii. Nie mniej istotne są jednak kompetencje miękkie – związane m.in. z budowaniem dobrostanu, nowoczesnym przywództwem czy też nawiązywaniem relacji – podkreśla dr Hartman.

Człowiek w centrum uwagi

W 2024 r. 21 proc. firm na całym świecie postrzegało wellbeing pracowników jako kluczowy element przyjętej strategii zarządzania kapitałem ludzkim. Odsetek organizacji, które w centrum uwagi działań HR postawią właśnie dobrostan, do 2027 r. wzrośnie do 46 proc. – wynika z badania Willis Towers Watson „2024 Wellbeing Diagnostic Survey”. Dlaczego?

– Dobrostan daje nam grunt, na którym możemy budować. Dobre samopoczucie psychofizyczne, mocne umiejętności społeczne czy możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych to filary wellbeingu, które wpływają bezpośrednio na naszą rezyliencję, czyli na zdolność do adaptacji i radzenia sobie ze stresem, presją, niepewnością, by móc działać dalej, podejmować decyzje, realizować cele. To właśnie odpowiednio zaopiekowany dobrostan daje przestrzeń do innowacji i nauki, a więc jest niezbędny do działania i dostosowywania się do zmiennej rzeczywistości. Troska o dobrostan jest też formą chronienia zasobów w bardzo turbulentnych czasach – wyjaśnia dr hab. n. med. Andrzej Silczuk, psychiatra, ekspert Multi.Life i Head od Mental Care w Benefit Systems.

Sami pracownicy również są świadomi znaczenia dobrostanu. Według badania Randstadt Workmonitor 2024 wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i wellbeingu aż 83 proc. pracowników na całym świecie uznaje za istotne kryterium wyboru pracodawcy.

Dobrostan pracowników, zdrowie psychofizyczne, a także dynamika zmian na rynku pracy oraz aktualne wyzwania HR będą wiodącym tematem zbliżającej się konferencji eksperckiej Wellbeing Summit, która odbędzie się już 2 października. W ramach ośmiu prelekcji swoją wiedzą podzieli się 20 uznanych ekspertów. Wśród nich są m.in.: dr Joanna Wojsiat, dr hab. n. med. Anna Jeznach-Steinhagen, dr Ryszard Kulik, Mateusz Kusznierewicz, Wojciech Eichelberge, dr Łukasz Sobkowiak, prof. Andrzej Dragan, Nikolay Kirov, dr Iwo Zmyślony, dr Joanna Gutral i wielu innych.

Więcej informacji o konferencji Wellbeing Summit odnaleźć można na stronie internetowej: www.wellbeingsummit.pl

